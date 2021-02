POL-LWL: Umleitung nach Vollsperrung der BAB 24 eingerichtet

Hagenow / Stolpe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 am Freitagmorgen (wir informierten) wird der Verkehr in Richtung Berlin nun an der Anschlussstelle Hagenow abgeleitet. Die Umleitung (U5) führt über die B 321 nach Hagenow bis Pritzier und weiter auf der B 5 über Warlow nach Wöbbelin und dort wieder auf die BAB 24.



Unterdessen dauert die Unfallaufnahme auf der BAB 24 in Höhe des Parkplatzes "Schremheide" weiterhin an. Ein schwer verletzter LKW- Fahrer konnte zwischenzeitlich aus dem Fahrerhaus seines umgekippten Lastautos befreit werden. Ein Rettungshubschrauber wird in Kürze an der Unfallstelle erwartet. Weitere Informationen folgen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell