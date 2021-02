POL-LWL: Vollsperrung der BAB 24 nach Verkehrsunfall

Hagenow / Stolpe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen ist die BAB 24 zwischen Hagenow und Wöbbelin in Fahrtrichtung Berlin komplett gesperrt. Kurz nach 08 Uhr kam es zur Kollision mehrerer Fahrzeuge, wobei mindestens eine Person verletzt wurde. Nach ersten Informationen waren zwei LKW und zwei PKW in den Unfall verwickelt. Die Rettungskräfte sind vor Ort. Eine Umleitung wird eingerichtet. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.



