POL-NB: Traktorfahrer verursacht Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss, LK VG

PHR Greifswald (ots) -



Am 11.02.2021 gegen 19:10 Uhr meldete sich ein Geschädigter eines

Verkehrsunfalls bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg und gab an, dass ein Traktor mit Schneeschiebeschild

seinen Zaun beschädigt habe. Der Traktorfahrer hielt kurz bei dem

31-jährigen Geschädigten, fuhr dann aber weiter.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen war der 56-jährige deutsche

Unfallfahrer mit seinem Traktor mit Schiebeschild im Winterdienst

eingesetzt. Auf der Fahrt kollidierte der Traktor im Bereich

Diedrichshagen mit dem Gartenzaun eines Anwohners, einer

Straßenlaterne und einem Verkehrsspiegel. Es entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Personen wurden nicht

verletzt.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten des PHR Greifswald konnte der

Traktor nach einem Zeugenhinweis ermittelt werden. Die Polizei suchte

den Fahrzeugführer des ZT300 an seiner Wohnanschrift auf. Während der

Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser

ergab 2,34 Promille, so dass zwei Blutprobenentnahmen durch einen

Arzt vorgenommen werden mussten, da bei dem Verursacher Nachtrunk

festgestellt wurde. Der 56-Jährige wird sich nun wegen der Gefährdung

des Straßenverkehrs in Folge des Genusses alkoholischer Getränke

verantworten müssen. Der Führerschein wurde einbehalten.





