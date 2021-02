LKA-MV: Weniger Diebstähle von Buntmetallen in Mecklenburg-Vorpommern

Rampe (ots) - Buntmetalldiebstähle sorgen bei Unternehmen regelmäßig für große Schäden. Erfreulicherweise sind derartige Diebstähle jedoch im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern erneut zurückgegangen. So wurden im Jahr 2020 insgesamt 140 Fälle des Diebstahls von Buntmetall angezeigt, wovon zwölf Diebstähle im Versuch endeten. Gegenüber dem Jahr 2019, in welchem 185 Buntmetalldiebstähle angezeigt wurden, erfolgte ein Rückgang um 24 %. Damit setzt sich die abnehmende Entwicklung seit dem Jahr 2015 auch 2020 fort. Die Höchststände des Buntmetalldiebstahls waren in Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2011 (1.301 Fälle) und 2012 (1.384 Fälle) zu verzeichnen.



Im Jahr 2020 entstand durch den Diebstahl von Buntmetallen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 752.000 EUR (2019: ca. 375.000 EUR). Am häufigsten betroffen waren dabei Firmen bzw. Betriebsgelände. Hier wie auch auf Baustellen haben es die Täter in der Regel auf Kupferkabel (teilweise noch aufgerollt auf Kabeltrommeln), Elektrokabel und Elektroschrott abgesehen. Aus Wohnhäusern werden in den meisten Fällen Fallrohre, Heizungsrohre, Dachrinnen, Eingangstore oder Metallzäune entwendet. Seltener finden Diebstähle in öffentlichen Bereichen, wie Friedhöfe, Kirchengrundstücke oder Bahnhöfe, statt. Hier wurden Diebstähle von Grabeinfassungen, Grabgittern, Metallfenstern, Schachtabdeckungen und Feuerschalen polizeilich bekannt.



Baustellenbetreibern, die sich vor Metalldieben schützen wollen, empfehlen wir Folgendes:



- Wenn möglich, umzäunen Sie Ihre Baustelle lückenlos mit einer

Mindesthöhe von 2,5 Metern und Übersteigsicherung.



- Sichern Sie Bauzäune mechanisch.



- Verwenden Sie einen Sichtschutz, um Begehrlichkeiten nicht erst

zu wecken.



- Sorgen Sie für eine ausreichende Ausleuchtung des Lagerplatzes.

Installieren Sie gegebenenfalls Bewegungsmelder.



- Verbessern Sie die Überwachung der Baustelle durch Installation

von Videoanlagen mit ereignisgesteuerter Aufschaltung und

Aufnahmemöglichkeit.



- Lagern Sie hochwertige Baumaterialien in besonders abgesicherten

Bereichen oder Containern.



- Kontaktieren Sie bei festgestellten Diebstählen oder bei

Zweifeln umgehend Polizei und bringen Sie jede Straftat zur Anzeige.



Beim Ankauf von Metallen sollte Folgendes beachtet werden:



- Fragen Sie nach der Herkunft der Ware und lassen Sie sich vom

Verkäufer einen Herkunftsnachweis vorlegen.



- Notieren Sie sich den Namen, die Anschrift sowie das

Autokennzeichen des Anlieferers und lassen Sie sich einen amtlichen

Ausweis zeigen (zum Beispiel Personalausweis).



- Kontaktieren Sie im Zweifel die Polizei.



Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Dr. Anna Lewerenz

Telefon: 03866/64-8702

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell