POL-HRO: Pkw überschlägt sich

Rostock (ots) - Heute Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw. Der Unfall ereignete sich in der Rostocker Stadtmitte.



Der 33-jährige Fahrer eines Audi fuhr im Bereich Rungestraße / Wallstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache überschlug sich dieser. Der Wagen kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer war kurze Zeit nicht ansprechbar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen zum Einsatzort. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Klinikum.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell