POL-SN: Polizei stellt alkoholisierte Fahrzeugführer

Schwerin (ots) - In der vergangenen Nacht wurde ein 46-jähriger Schweriner in Friedrichthal durch die Polizei gestoppt.



Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer informierte die Beamten, da das Fahrzeug vor ihm in Schlangenlinien fuhr. Ein Test beim Fahrzeugführer ergab einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille.



Es folgte eine Blutprobenentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt, ein Fahrverbot ausgesprochen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.



Auf der Umgehungstrasse stoppte die Polizei das Fahrzeug einer 66-jährigen Schwerinerin. Der gemessene Atemalkoholwert betrug 1.02 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



