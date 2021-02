POL-SN: Fahrraddiebstahl misslungen, Polizei ermittelt Täter

Schwerin (ots) - In der vergangenen Nacht versuchter ein Mann auf dem Marienplatz vergeblich Fahrräder zu entwenden.



Schon der erste Versuch ein Fahrrad zu stehlen scheiterte, da augenscheinlich das Hinterrad blockierte.



Der 25-jährige Deutsche versuchte noch zwei weitere Fahrräder mit massivem Kraftaufwand zu entwenden, auch dies gelang ihm nicht, weil sie gut gesichert waren.



Der versuchte Diebstahl wurde durch die Polizei via Bildüberwachung des Marienplatzes live mitverfolgt.



Eine sofort eingesetzte Streifenwagenbesatzung stellte den 25-Jährigen im näheren Umfeld.



Der alkoholisierte Mann ist der Polizei wegen ähnlicher Tathandlungen bekannt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. An den Fahrrädern entstand kein sichtbarer Schaden.



