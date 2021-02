POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines weißen Citroen Jumper in Woldegk

Woldegk (ots) - In der vergangenen Nacht wurde in Woldegk ein Transporter der Marke Citroen im Wert von 30.000 EUR entwendet. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Fahrzeugs.



Der Transporter wurde am 09.02.2021 gegen 18:00 Uhr vor dem Wohnhaus des Fahrzeugnutzers abgestellt. Am heutigen Morgen gegen 08:00 Uhr stellte dieser den Diebstahl des Fahrzeugs fest. Es handelt sich dabei um einen weißen Citroen Jumper aus dem Baujahr 2016. Das Kennzeichen lautet MSE-AW 33.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Fahrzeugdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit in der Burgtorstraße in Woldegk auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell