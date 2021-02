POL-NB: Schwerverletzter nach Glätteunfall auf der OVS Neu Tellin-Schmarsow (LK VG)

Anklam (VG) (ots) - Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit bei Straßenglätte und Alkoholeinwirkung kam der Fahrer eines PKW Opel Corsa am 09.02.2021, 20.30 Uhr zwischen Neu Tellin und Schmarsow von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer war durch seine schweren Verletzungen nicht ansprechbar und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Identität des Mannes ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Deshalb wurde der Kriminaldauerdienst Anklam mit den Ermittlungen betraut. Der verunfallte PKW war nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und völlig zerstört.Der Sachscaden beträgt etwa 400,-EUR. Mögliche Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrers machen können, werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.



