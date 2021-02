POL-LWL: Autofahrerin bei Verkehrsunfall auf der BAB 14 schwer verletzt

Plate / Stolpe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 14 zwischen Schwerin-Ost und dem Autobahnkreuz Schwerin ist am Montagabend eine 27-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. In Höhe des Parkplatzes "Plater Berg" hatte die Frau vermutlich wegen eines abrupten Lenkmanövers die Kontrolle über ihren PKW verloren und war in weiterer Folge mit ihrem Wagen gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Die 27-jährige deutsche Autofahrerin wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Ludwigslust halbseitig gesperrt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell