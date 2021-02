POL-LWL: Autofahrer bei Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt

Ganzlin (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem LKW ist am frühen Dienstagmorgen auf der B 103 in Ganzlin ein 32-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 01:40 Uhr auf einer Straßenkreuzung. Nach Angaben des 32-jährigen Autofahrers habe er einen auf der Hauptstraße befindlichen LKW die Vorfahrt gewähren wollen, jedoch auf glatter Straße seinen PKW nicht mehr rechtzeitig anhalten können. Der PKW rutschte in weiterer Folge in den Kreuzungsbereich hinein und kollidierte dort mit dem LKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW gegen eine Hauswand geschleudert, die dadurch beschädigt wurde. Zudem kam es an beiden Fahrzeugen zu erheblichen Sachschäden. Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 60.000 Euro beziffert. Der 32-jährige aus Serbien stammende Autofahrer kam anschließend in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 103 an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



