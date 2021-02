POL-ANK: Einbruchsdiebstahl in Bäckereifiliale

Wolgast (ots) - In den heutigen frühen Morgenstunden wurde der Polizei in Wolgast der Einbruchsdiebstahl in einen Bäcker in der Chausseestraße gemeldet. Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 07. Februar, 20.45 Uhr, bis 08. Februar 2021, 02.20 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und stahlen Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Die Diebe verursachten zusätzlich einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro.



Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung vor Ort und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Wolgast unter 03836-2520, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



