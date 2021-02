POL-LWL: Verkehrseinschränkungen im Zuge einer Demonstration in Parchim

Parchim (ots) - Im Zuge einer Demonstration muss am heutigen Sonntag in Parchim mit zeitweiligen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Betroffen sind zwischen 17 und voraussichtlich 18:30 Uhr unter anderem auch innerstädtische Teilstrecken der B 191. Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr.



