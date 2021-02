POL-NB: Zigarettenautomat in 17392 Spantekow aufgebrochen

PHR Anklam (ots) -



Am heutigen Morgen (07.02.21), gegen 09:40 Uhr, wurde der Polizei

mitgeteilt, dass in der Schulstraße in 17392 Spantekow ein

Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Durch den/die unbekannten Täter

wurde die Versorgungsklappe des Zigarettenautomaten gewaltsam

geöffnet und der Inhalt entnommen. Der Schaden beläuft sich nach

bisherigen Erkenntnissen auf etwa 500 EUR. Es wurde eine bisher

unbekannte Menge an Zigaretten sowie die Geldkassette entwendet. Der

Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam war im Einsatz.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können,

werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam Telefonnummer

(03971)251-1424, die Internetwache der Landespolizei MV unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







