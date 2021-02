POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person auf der B 197 (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Anklam (ots) -



Am 06.02.2021, gegen 18:10 Uhr, kam es auf der B 197 zwischen Pelsin

und Stretense zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer und einer

leicht verletzten Person.

Der 39-jähriger Fahrer eines Traktors (mit zwei Anhängern) befuhr die

B 197 von Pelsin kommend in Richtung Stretense. Im nachfolgenden

Verkehr befand sich ein 37-jähriger BMW-Fahrer mit seiner 76-jährigen

Beifahrerin. Der Traktorfahrer bog dann nach links auf einen

angrenzenden Acker ab. Der BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und wich

auf die linke Fahrspur aus, um nicht auf den letzten Anhänger

aufzufahren. Dabei kollidierte er jedoch mit dem ersten Anhänger des

Traktors. Der PKW verkeilte sich bei dem Zusammenstoß unter dem

Anhänger und wurde von diesem mitgeschleift. Der 39-jährige

Traktorist leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und kam nach

einigen Metern auf dem Acker zum Stillstand. Der zweite Anhänger

stand zu diesem Zeitpunkt zur Hälfte auf dem Acker und zur anderen

Hälfte noch auf der Fahrbahn.

Ein 69-jähriger VW-Fahrer, welcher die B 197 in die entgegengesetzte

Fahrtrichtung befuhr, konnte dem zum Teil auf der Fahrbahn stehenden

Anhänger nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Er und

seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt.

Der Traktorfahrer und sein 34-jähriger Beifahrer wurden bei dem

Unfall ebenfalls nicht verletzt.

Der Fahrer des BMW erlitt leichte und seine Beifahrerin schwere,

jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurden durch die

Rettungskräfte in das Klinikum Greifswald verbracht.

Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und

Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste die B 197 zeitweise voll

gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 31.000

Euro. Alle Unfallbeteiligten stammen aus dem Landkreis

Vorpommern-Greifswald.





