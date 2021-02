POL-GÜ: LKW-Ladung landet im Straßengraben

Ziesendorf - Nienhusen (ots) - Der 54 jährige Fahrer befuhr am 05.02.2021 gegen 12:00 Uhr die L13, als ihm Höhe Nienhusen ein weiterer LKW entgegenkam, der vermutlich etwas zu weit mittig unterwegs war. Ersten Erkenntnissen nach ist der Fahrer dem Gegenverkehr leicht nach rechts ausgewichen und dabei geriet der Anhänger in die Bankette. Der Boden hat in dem Bereich nachgegeben. Der Anhänger kippte und auf Grund der entstandenen Neigung hat sich die Ladung verschoben. Durch den entstandenen Druck brach die seitliche Bordwand und die geladenen Ytong-Steine fielen in den 2,5 m tiefen Straßengraben. Der LKW mit seinem Anhänger ist nicht auf die Seite gekippt. Zur Unfallaufnahme und für den Zeitraum der Umladung auf einen neuen LKW kam es für drei Stunden zu Verkehrseinschränkungen. Die eingesetzten Kräfte haben den Verkehr halbseitig vorbeigeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell