POL-HRO: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Rostock (ots) - Heute Vormittag kam es um 10:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn in der Rostocker Gartenstadt.



Ein 41-jähriger Deutscher fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Rennbahnallee aus Richtung des Neuen Friedhofs. Als die Straßenbahn die Fahrbahn kreuzte, fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem VW gegen diese sowie anschließend in den Gegenverkehr. Das Fahrzeug war daraufhn nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Vor Ort wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 20.000 EUR.



