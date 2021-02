POL-HWI: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 75-jährigem Mann

Wismar (ots) - Der am 02. Februar 202 als vermisst gemeldete 75-jährige Mann aus Kalsow konnte wohlbehalten angetroffen werden.



In diesem Zusammenhang wird die Öffentlichkeitsfahndung beendet. Es wird um Löschung der personenbezogenen Daten sowie des zur Verfügung gestellten Bildmaterials gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke

Telefon 1: 03841/203 304

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell