POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jährigen aus Schwerin

Details anzeigen VP Kienitz, Vivien VP Kienitz, Vivien

Rostock (ots) -



Seit dem 03.02.2021 gegen 16:45 Uhr wird die 12-jährige Vivien

Kienitz aus der mütterlichen Wohnung im Stadtteil Großer Dreesch in

Schwerin vermisst. Die Vermisste kehrte bis zum jetzigen Zeitpunkt

nicht in die Wohnung zurück.

Die Vermisste ist ca. 160 cm groß und hat eine robustere Statur. Sie

hat mittellanges, braunes Haar. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen

Jacke mit hellem Fellkragen, einer dunkelgrauen Jeans sowie weißen

Turnschuhen der Marke "adidas", welche mit pinken Streifen versehen

sind.

Hinweise, welche zum Auffinden der vermissten Person führen könnten,

nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die

Internetwache unter polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



Lisa Martin

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell