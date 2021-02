POL-NB: Korrektur: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle am Morgen

Landkreis MSE (ots) - Am Morgen des 03.02.2021 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg sechs witterungsbedingte Verkehrsunfälle, wobei eine Person leichtverletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen kamen sechs Fahrzeugführer in der Zeit von 05:00 Uhr bis 08:00 Uhr aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei herrschender Straßenglätte von der Fahrbahn ab. Bis auf einen Verkehrsunfall blieben die Fahrzeugführer unverletzt.



Auf der B 198 nahe Möllenbeck kollidierte ein Fahrzeugführer eines PKW mit einem Leitpfosten, nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In Neustrelitz stellten die Beamten einen verunfallten PKW mit Sommerreifen fest. Bei diesen Verkehrsunfällen entstanden geringe Sachschäden.



Auf der K 31 zwischen Rügeband und Waren kam ein Fahrzeugführer eines PKW von der Fahrbahn an und touchierte im Straßengraben einen Straßenbaum. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR.



In der Ihlenfelder Vorstadt Neubrandenburgs kollidierte ein Fahrzeugführer eines PKW infolge Abkommens von der Fahrbahn mit einer Laterne und einer Grundstücksmauer. Es ist Sachschaden in Höhe von 2500 EUR.



Die Autobahnabfahrt Leizen der BAB 19 aus Richtung Wittstock war von 10:30 Uhr bis 12:15 Uhr zur Bergung eines Transporters vollgesperrt, nachdem dessen Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Es ist Sachschaden in Höhe von 2000 EUR entstanden.



Auf der L 206 zwischen Malchow und Grüssow wurde eine Fahrzeugführerin eines PKW leichtverletzt, nachdem der PKW von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf dem Dach zum Stehen kam. Die Fahrzeugführerin wurde ins Krankenhaus Plau verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 EUR.



Wir appellieren an alle Fahrzeugführer, die Geschwindigkeit an die derzeitigen Straßenverhältnisse anzupassen, vorsichtig und äußerst aufmerksam zu fahren, um sicher (und lieber etwas später) am Ziel anzukommen.



