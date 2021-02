POL-LWL: Drei Glätteunfälle im Berufsverkehr

Ludwigslust-Parchim (ots) - Am Mittwochmorgen registrierte die Polizei auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim insgesamt drei Glätteunfälle. So waren in Hagenow und auf der B 5 zwischen Redefin und Pritzier jeweils Autos von der Straße abgekommen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Auf der BAB 24 zwischen Suckow und Parchim verlor der Fahrer eines Kleintransporters die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte anschließend gegen zwei Schutzplanken. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Kleintransporter wurde erheblich beschädigt.



Angesichts der derzeitigen Wettersituation appelliert die Polizei zur besonderen Vorsicht auf den Straßen. Kraftfahrer müssen auch im Verlauf des Tages weiterhin mit Schnee- und Eisglätte rechnen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell