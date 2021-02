POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 75-Jährigen

Details anzeigen Vermisste Person Dieter Beyer Vermisste Person Dieter Beyer

Kalsow (ots) - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 75-jährigen Dieter Beyer.



Herr Beyer ist 172 cm groß, wiegt 80 kg und ist bekleidet mit einer grauen Strickjacke, einer grauen Daunenjacke und einer dunkelgrauen Jogginghose.



Die vermisste Person ist seit 14:00 Uhr mit einer weiblichen Bekannten in einem PKW in unbekannte Richtung abgängig.



Es ist davon auszugehen, dass sich der Vermisste aufgrund seiner Diabeteserkrankung in einer akuten gesundheitsgefährdenden Situation befindet. Außerdem leidet er unter Demenz, weshalb er die akute Gefahrensituation selbst nicht einschätzen kann.



Aufgrund der akuten medizinischen Notlage des Dieter Beyer wird die Bevölkerung um Hinweise bzgl. des Aufenthaltsortes gebeten.



Entsprechende Hinweise können unter 03841/2030 an das Polizeihauptrevier Wismar, an die Internetwache der Polizei unter polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.



