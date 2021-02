POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Details anzeigen Tatverdächtige im Rollstuhl Tatverdächtige im Rollstuhl

Schwerin (ots) - Bereits am 02. September 2019 wurde einer Frau im Automatenraum der Commerzbank-Filiale in der Schloßstraße 32 ein Beutel mit Wertgegenständen entwendet.



Die Aufnahmen der Videokamera zeigen zwei Tatverdächtige, die in Rollstühlen sitzen. Bisher ist es nicht gelungen die Identität der Personen zu ermitteln. Nach richterlichem Beschluß sucht die Kripo jetzt per Bild nach den beiden Rollstuhlfahrern.



Diese Personen werden nach Auswertung des Bildmaterials verdächtig, den Beutel der Geschädigten entwendet zu haben.



Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Schwerin unter 0385/5180-1223 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de



