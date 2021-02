POL-NB: Ladendieb auf Flucht gestellt - Haftbefehl erlassen

Neubrandenburg (ots) - Am 01.02.2021 gegen 14:30 Uhr kam es in einem Drogeriemarkt in der Neubrandenburger Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl. Der Täter konnte dank eines nacheilenden, couragierten Zeugen - Polizeibeamter als Privatperson - auf seiner Flucht gestellt werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete eine Mitarbeiterin des Geschäfts den 21-jährigen Tatverdächtigen eritreischer Staatsangehörigkeit beim Diebstahl mehrerer Parfüme und eines Haarschneidegerätes, woraufhin sie ihn ansprach. Der Tatverdächtige ergriff umgehend die Flucht in Richtung Ausgang und passierte dort den aufmerksamen Zeugen, der den Flüchtigen sofort verfolgte. Diesem gelang die Ergreifung des Flüchtigen außerhalb des Geschäftes in der Krämerstraße. Mithilfe eines hinzukommenden Passanten konnten sie dem sich zur Wehr setzenden Täter habhaft werden und die Polizei verständigen.



Die eintreffenden Beamten nahmen den 21-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen auf das Polizeihauptrevier Neubrandenburg. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und dessen mitgeführten Sachen fanden die Beamten Duft- und Pflegeprodukte im Wert von 250 EUR. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Neubrandenburg dauerten bis heute an. Im Ergebnis dessen stand die Vorführung des Beschuldigten vor dem Amtsgericht Neubrandenburg. Der zuständige Richter erließ Haftbefehl gegen den 21-Jährigen, es erfolgte eine Unterbringung in der JVA Neustrelitz.



