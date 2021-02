POL-LWL: Unfall mit Pony verlief glimpflich

Dömitz (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem Pony ist am Dienstagmorgen auf der B 191 bei Dömitz glimpflich ausgegangen. Ein LKW hatte das Pferd erfasst, wobei es am Fahrzeug zu verhältnismäßig geringem Sachschaden kam. Das Pony lief nach dem Vorfall augenscheinlich unverletzt davon. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, waren neben diesem Tier noch weitere vier Ponys ausgebrochen und unterwegs. Während die Polizei eins der Ponys mit einem Seil sichern konnte, gelang es dem hinzugerufenen Tierhalter wenig später, die restlichen vier Pferde einzufangen.



