POL-NB: Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in Mirow

Ein Teil des beschlagnahmten Cannabis

Mirow (ots) - Am gestrigen Nachmittag erhielten Beamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz den Hinweis über Verstöße gegen die Corona Landesverordnung. In einem Haus in Mirow würden ständig Leute ein und aus gehen.



Als die Beamten sich zu dem Haus begaben, schlug ihnen bereits an der Eingangstür Cannabisgeruch entgegen.



Der deutsche 49-jährige Bewohner öffnete und ließ die Polizei freiwillig in seine Wohnung, als er mit dem Tatvorwurf konfrontiert wurde.



Im Schlafzimmer fanden die Beamten ein professionelles Aufzuchtzelt mit Beleuchtung, Belüftung, Lufbefeuchtern und Düngemitteln vor. Es war jedoch frisch abgeerntet. In der Wohnung stellten die Polizeibeamten mehrere Tüten mit Cannabis (insgesamt über 600g) fest und beschlagnahmten es. Auch mehrere hundert Euro in szenetypischer Stückelung wurden sichergestellt.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln dauern an.



