POL-HRO: Unbekannte stehlen Diesel-Kraftstoff

Rostock (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gelände einer Baustofffirma in Rostock Schmarl. Dort entwendeten sie den Kraftstoff aus einem LKW.



Ein Mitarbeiter stellte den Einbruch fest, als er am Montagmorgen das Dienstgelände betrat. Die Unbekannten verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen über den Zaun Zutritt zum Firmengelände und begaben sich zu einem dort parkenden LKW, einem Betonmischer. Dort entwendeten sie insgesamt 100 Liter Diesel aus dem Tank des Fahrzeugs. Am Tatort wurden alle Spuren gesichert und eine Strafanzeige wegen Diebstahls gefertigt. Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.



