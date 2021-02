POL-HRO: Graffiti: Polizei fasst Tätergruppe

Rostock (ots) - Am Montagabend fasste die Polizei eine Gruppe Jugendlicher, die mehrere Flächen in der Rostocker Stadtmitte durch Stifte beschmiert hatte. Ein Zeuge führte sie durch seine aufmerksamen Beobachtungen zu den Tätern.



Gegen 21:00 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber bei der Polizei. Er habe mehrere Personen in der Goethestraße dabei beobachten können, wie diese Schilder und Fenster mehrerer Gebäude augenscheinlich durch Stifte beschmierten. Er verfolgte die Gruppe bis zum Rostocker Hauptbahnhof. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, zeigte er ihnen die tatverdächtige Personengruppe. Die fünf Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren hatten mehrere Stifte bei sich, mit denen sie die insgesamt 20 Schriftzüge an Werbeträger, Scheiben, Türen und Briefkästen verteilten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1.250 EUR. Die Polizei nahm u.a. Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung auf.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: sarah.schueler@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell