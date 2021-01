POL-LWL: Verkehrseinschränkungen im Zuge von Demonstrationen in Parchim

Parchim (ots) - Im Zuge einer Demonstration kommt es am späten Sonntagnachmittag in Parchim zu zeitweiligen Verkehrseinschränkungen. Betroffen sind zwischen 16 und voraussichtlich 18 Uhr mehrere innerstädtische Straßen bis hin zur Weststadt, aber auch Teilstrecken der B 191 im Bereich des Ostrings. Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr. Zudem kommt es zwischen 18 und 21 Uhr wegen einer Kundgebung zur Vollsperrung der Blutstraße.



