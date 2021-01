POL-HRO: Körperverletzung in Teterow - Tatverdächtiger ermittelt

Teterow (ots) -



Am 30.01.2021, gegen 03:00 Uhr, ging bei der Polizei der Hinweis ein,

dass in Teterow, dortige Schillerstraße, eine männliche Person mit

Kopfverletzungen auf dem Gehweg liege. Diese Person sei nicht

ansprechbar.

Im Zuge der Ermittlungen wurde dann bekannt, dass es zu einer

Körperverletzungshandlung zwischen einem 32-jährigen und einem

33-jährigen Mann nach einem Wortgefecht kam. Beide Männer waren

erheblich alkoholisiert und der Polizei bekannt.

Das 33-jährige Opfer wurde aufgrund seiner Verletzungen ins

Krankenhaus verbracht. Nachdem aufgrund der Verletzungen zunächst

ein lebensbedrohlicher Zustand diagnostiziert wurde, befindet sich

der Geschädigte mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der 32-jährige Tatverdächtige stellte sich freiwillig der Polizei und

wurde nach der Sachverhaltsklärung von der Dienststelle entlassen.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts

der Körperverletzung übernommen.



Sofern nicht gesondert erwähnt handelt es sich bei den Beteiligten um

deutsche Staatsangehörige.





