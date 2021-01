POL-HRO: Entwichener Strafgefangener nach Verfolgungsfahrt gestellt

Rostock (ots) -





Am 30.01.2020 sollte gegen 18:00 Uhr auf der BAB 20, Fahrtrichtung

Ost (Stettin), auf dem Parkplatz "Quellental" ein PKW Toyota einer

Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der Fahrzeugführer ignorierte die Anhaltesignale des

Funkstreifenwagens und entzog sich den Maßnahmen durch Flucht in

Richtung BAB 19, Fahrtrichtung Nord (Rostock). Auf Höhe der Abfahrt

Rostock-Ost ignorierte er erneut die Anhaltesignale eines Funkwagens

und fuhr weiter auf der BAB 19. Bei seiner weiteren Flucht

kollidierte der PKW des Flüchtenden an der Abfahrt Rostock-Nord mit

einem Funkstreifenwagen.

Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt trotzdem fort und konnte erst

zwischen den Abfahrten Rostock-Nord und Überseehafen durch

Polizeikräfte des Polizeihauptreviers Rostock-Reutershagen und des

Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Dummerstorf zum Anhalten

gebracht und vorläufig festgenommen werden.

Der 28-jährige deutsche Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer

Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug ist derzeit stillgelegt und am Fahrzeug

befanden sich gestohlene Kennzeichen.

Zudem ergab ein vor Ort durchgeführter positiver Drogenvortest den

Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Weiterhin werden Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen

Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen der Gefährdung des

Straßenverkehrs sowie wegen des Verdachts der Durchführung eines

verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Des Weiteren handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen

entwichenen Strafgefangenen, der seit dem 21.01.2021 nach einem

genehmigten Ausgang nicht in die JVA Neustrelitz zurückgekehrt war.



An dem Funkwagen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, zwei

Beamte wurden leicht verletzt.



Durch den polizeilichen Einsatz und die hierfür erforderliche

Vollsperrung der BAB 19 in Fahrtrichtung Nord kam es zu

zwischenzeitlichen Stauerscheinungen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die BAB 19 gegen 20:00 Uhr wieder

für den Verkehr freigegeben.



