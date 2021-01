POL-NB: 43-Jähriger Mann fährt auf seinem Grundstück mit einem Quad und verletzt sich schwer.

Malchin (ots) -



Am 30.01.2021 um 11:55 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit

Personenschaden in der Ortslage Axelshof, Landkreis Mecklenburgische

Seenplatte, mit einem beteiligten Krad gemeldet. Der Motorradfahrer

soll gegen einen Baum gefahren sein.



Vor Ort stellte sich der Sachstand wie folgt dar: Ein 43-jähriger

Quadfahrer fuhr mit seinem Quad auf seinem umfriedeten Grundstück.

Als Sozius fuhr ein 25 jähriger Bekannter aus dem Ort mit.

Beide fuhren durch den Schnee im Garten und dabei gegen den

Maschendrahtzaun und ein Gebüsch. Der Fahrer wurde dabei schwer

verletzt. Sein Sozius erlitt leichte Verletzungen.

Der 43-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung ins Klinikum

Neubrandenburg und der Sozius ins Krankenhaus Malchin verbracht.

Am Fahrzeug selbst entstand kein Sachschaden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde

gegen den Fahrer des Quads eingeleitet.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



