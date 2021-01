POL-HRO: Polizeirätin Dörte Andersson ist die neue Leiterin des Polizeihauptreviers Rostock-Reutershagen

Details anzeigen PRin Dörte Andersson ist die neue Leiterin des Polizeihauptreviers Rostock-Reutershagen PRin Dörte Andersson ist die neue Leiterin des Polizeihauptreviers Rostock-Reutershagen

Rostock (ots) - Zum 1. Februar 2021 übernimmt Polizeirätin Dörte Andersson den Staffelstab für die Leitung des Polizeihauptreviers Reutershagen von Polizeioberrat Daniel Schmidt, der dieses Revier in der Polizeiinspektion Rostock bis Dezember 2020 führte.



Die 41-Jährige beeindruckt durch ihre zielstrebige Karriere bei der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem sie im Jahr 2008 zur Polizeikommissarin ernannt wurde, sammelte sie viele Erfahrungen bei der Schutz- und Kriminalpolizei sowie als Dozentin an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow. Mit diesen Grundlagen absolvierte sie bereits neun Jahre später erfolgreich den Masterstudiengang an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Anschließend wurde Frau Andersson viel Verantwortung als Polizeiführerin vom Dienst in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Rostock übertragen. Seit 2019 leitete sie das Polizeihauptrevier in Wismar, was ihr nunmehr in der Polizeiinspektion Rostock zugutekommen wird.



"Ich werde immer positiv auf meine Zeit in Wismar zurückblicken. Nun heißt es aber den Weg nach Rostock anzutreten. Man sagt mir grenzenlosen Optimismus nach und ich hoffe damit sowohl meine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch alle anderen Menschen, die mir begegnen werden, anzustecken. Unsere derzeitige Priorität sollte es sein, dafür zu sorgen, dass alle möglichst unbeschadet und gesund durch die Corona-Krise kommen. Es bleibt ungewiss wie sich alles entwickeln wird. Diese Zeit gilt es gemeinsam in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit zu bewältigen", so die Polizeirätin.



Als Hauptrevierleiterin übernimmt Frau Andersson insbesondere die Dienst- und Fachaufsicht über mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Bewältigung besonderer Einsatzlagen sowie die Verantwortung der Aufgaben im Rahmen des Streifendienstes.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell