POL-HRO: Sensibilisierung hinsichtlich telefonischer Trickbetrüge

Im Laufe des 28.01.2021 verzeichneten die Polizeireviere des

Zuständigkeitsbereiches des Polizeipräsidiums Rostock nahezu 40

bekannt gewordene Sachverhalte, in welchen bislang unbekannte Täter

telefonisch Kontakt zu meist älteren Personen aufnahmen, sich als

Verwandte oder Polizeibeamte ausgaben und unter einem Vorwand Geld

forderten.



Bereits am 27.01.2021, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einem

folgenschweren Anruf eines männlichen Tatverdächtigen bei einer

86-Jährigen. Dieser gab sich als der Sohn der später Geschädigten aus

und gab an, nach einem Unfall in Geldnöten zu sein und ihre Hilfe zu

brauchen. Da er selbst nicht zu ihr kommen könne, würde er einen

befreundeten Rechtsanwalt mit der Abholung des Geldes beauftragen. Im

Rahmen zweier separater Geldübergaben händigte die Dame dem ihr

unbekannten Mann insgesamt ca. 300.000 Euro aus.



In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut eindringlich vor der

Herausgabe von Bargeld oder anderen Wertgegenständen an unbekannte

Personen. Die Polizei erfragt telefonisch keine Kontodaten oder

Informationen zu im Haus befindlichen Wertsachen oder

Bargeldbeständen. Im Falle eines derartigen Anrufs beenden Sie das

Gespräch, geben Sie keine persönliche Daten heraus und wenden sich im

Zweifel an Ihr örtliches Polizeirevier, den Polizeinotruf unter 110

oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.



Felix Meyer, Corina Pohl

Einsatzleitstelle PP Rostock Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





