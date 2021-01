POL-GÜ: Zigarettenautomat aufgebrochen

Jördenstorf (ots) - Am 28.01.2021 zwischen 03:00 Uhr und 03:20 Uhr ereignete sich in der Neuen Str. in Jördenstorf ein gewaltsamer Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Aus diesem wurden Bargeld und Zigaretten in Höhe von 2.000 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.



Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte im zuständigen Polizeirevier Teterow (03996/1560).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





