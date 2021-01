POL-GÜ: B103 - Brand eines LKW

Güstrow (ots) - Gegen 01:40 Uhr meldete sich der 59 jährige deutsche Fahrer des LKW und teilte mit, dass er sich auf der B 103, Höhe Güstrow (Hagebaumarkt) befindet und sein Fahrzeug wohl einen Motorschaden hat und anfängt zu brennen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei brannte der Motorraum in voller Ausdehnung und griff bereits auf den vorderen Bereich der Ladefläche über. Die Feuerwehr löschte den Brand. In der Folge wurde eine Vollsperrung eingerichtet. Über die Firma wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt. Das Umweltamt wurde angefordert, um zu prüfen, ob es durch die auslaufenden Betriebsstoffe zu Umweltbeeinträchtigungen kommen könnte. Die Verantwortlichen des Umweltamts haben entschieden, dass im Straßengraben Erdreich abgetragen werden muss und eine Reinigung der Fahrbahn zu erfolgen hat. Ferner wird geprüft, inwiefern der Straßenbelag beschädigt ist und eine Ausbesserung erfolgen muss. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.



Die Bergung des LKW ist zwischenzeitlich erfolgt und die Vollsperrung wurde aufgehoben.



