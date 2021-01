POL-HRO: Polizei ermittelt Täter dank Bürgerhinweis

Rostock (ots) - Auf einem Parkplatz in der Südstadt wurden am 24. Januar zwei Fahrzeuge durch einen Mann beschädigt. Die Rostocker Polizei konnte ihn nun dank der Hilfe eines Bürgers ermitteln, der ihn erkannte.



Der Tatverdächtige, der im Bereich Nobelstraße / Parkplatz Südblick zwei Fahrzeuge beschädigte und sich Zugang zu ihnen verschaffte, wurde zum Tatzeitpunkt von einem Zeugen gesehen. Wir berichteten über den Vorfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4820644.



Anhand seiner markanten Beschreibung erkannte ihn am Nachmittag des 25. Januar ein Passant am Rostocker Hauptbahnhof. Der Mann, ein 50-jähriger Deutscher, trat auch in den darauffolgenden Tagen polizeilich in Erscheinung. Nach entsprechender Überprüfung konnte er zweifelsfrei als Verursacher der Fahrzeugschäden ermittelt werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und den entscheidenden Hinweis.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell