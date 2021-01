POL-NB: Täter nach Sachbeschädigung gestellt

Neubrandenburg (ots) - Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg wurden am 26.01.2021 gegen 22:00 wegen einer Sachbeschädigung mit flüchtigem Täter zu einem Lebensmittelfachmarkt im Juri-Gagarin-Ring gerufen.



Eine Mitarbeiterin des Marktes rief die Polizei, da sich eine männliche Person aufgrund eines zuvor erteilten Hausverbotes aggressiv verhielt und beim Verlassen des Geschäftes eine Glasflasche gegen eine Fensterscheibe des Objektes warf. Er flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Die umgehend zur Fahndung eingesetzten Beamten konnten den Flüchtigen aufgrund der angegebenen Personenbeschreibung in der nahegelegenen Ziolkowskistraße aufnehmen. Obwohl dieser versuchte, die Anhaltesignale der Beamten zu ignorieren und seine Flucht fortzusetzen, gelang es den Beamten, den vermeintlichen Täter auf einer Grünfläche nahe der Salvador-Allende-Straße zu stellen und in der weiteren Folge dessen Identität festzustellen.



An der Glasscheibe des Lebensmittelfachmarktes stellten die Beamten Beschädigungen durch den Flaschenwurf fest und dokumentierten diesen. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen den 37-jährigen deutschen Beschuldigten aufgenommen.



