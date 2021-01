POL-NB: Einbrüche in Apotheke und Verkaufsanhänger

Neubrandenburg (ots) - Am 26.01.2021 wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg wegen Einbrüchen in die Oststadt und in die Ihlenfelder Vorstadt gerufen.



In den Nachtstunden vom 25.01.2021 zum 26.01.2021 drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Apotheke im Juri-Gagarin-Ring ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden sämtliche Schränke der Räumlichkeiten durchwühlt und die Kassen im Verkaufsbereich angegriffen. Der entstandene Schaden ist derzeit nicht bezifferbar.



Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit vom 22.01.2021 bis zum 26.01.2021 in der Johannesstraße in Neubrandenburg. Hier verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Verkaufsanhänger auf einem Privatgrundstück. Es wurden vier Musiklautsprecher sowie ein Laptop der Marke Hewlett-Packard entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 EUR.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren an den Tatorten die Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Neubrandenburg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



