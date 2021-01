POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Audi A6

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 26.01.2021 zum 27.01.2021 wurde in Neubrandenburg ein Fahrzeug der Marke Audi entwendet. Am 27.01.2021 gegen 06:30 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert. Bisherige Fahndungsmaßnahmen sind erfolglos verlaufen.



Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Firmenwagen auf einem Parkplatz vor einem Einfamilienhaus in der Margaritenstraße in Neubrandenburg. Der schwarze Audi A6 Avant ist erst zwei Jahre alt und hat das Kennzeichen NMS-MV 80. Der Schaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen wegen des Fahrzeugdiebstahls werden in der Kriminalpolizeipolizeiinspektion Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die in der der vergangenen Nacht auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen in der Margeritenstraße wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 2224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



