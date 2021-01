POL-HRO: Polizeihauptkommissar wird neuer Leiter im Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Details anzeigen der neue Leiter des AVPR Dummerstorf: PHK Andre Steinhaus der neue Leiter des AVPR Dummerstorf: PHK Andre Steinhaus

Dummerstorf (ots) - Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist Polizeihauptkommissar (PHK) Andre Steinhaus der neue Leiter des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers (AVPR) Dummerstorf.



Der 56-Jährige trat im August 1991 seinen Dienst als Leiter der technischen Verkehrsüberwachung in Güstrow an, bevor er im September 1994 als Dienstgruppenleiter der Autobahnstation Linstow tätig war. Über viele Jahre hinweg ist er der Autobahn als Dienstgruppenleiter und Sachbearbeiter Einsatz treu geblieben, bevor er im Juni 2014 zum neuen Dienstort Bad Doberan wechselte. In den darauffolgenden sechs Jahren arbeitete er als Sachbearbeiter Einsatz und stellvertretender Leiter im Polizeihauptrevier Bad Doberan.



Zum 01. Januar 2021 kehrte Andre Steinhaus nunmehr als Leiter des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers an seine alte Wirkungsstätte zurück. Seinen Fokus will er unter anderem auf die Kernaufgaben seiner Dienststelle legen, wie zum Beispiel die Einzelkontrollen von Lastkraftwagen und Bussen. "Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen, Behörden sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", so Andre Steinhaus.



