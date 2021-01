POL-LWL: Dieselkraftstoff aus LKW gestohlen

Domsühl (ots) - In Alt Damerow haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag aus zwei LKW Dieselkraftstoff gestohlen. Während aus einem der beiden LKW rund 160 Liter aus dem Fahrzeugtank abgelassen und entwendet wurden, konnte beim zweiten Lastauto noch keine genaue Angabe zum Schaden gemacht werden. Beide Fahrzeuge parkten über Nacht auf dem Lagerplatz einer Baufirma, die im dortigen Bereich derzeit Kabel verlegt. Die Kriminalpolizei sicherte am Dienstagmorgen Spuren und Beweismittel am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.



