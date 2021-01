POL-LWL: Fahrrad von PKW erfasst - Frau leicht verletzt

Pampow (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Montagabend in Pampow eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr an der Einmündung Ahornstraße/Schweriner Straße. Das Unfallopfer erlitt Schürfwunden und wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Derzeit wird ein Vorfahrtsfehler des Autofahrers vermutet.



