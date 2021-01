POL-HWI: Geschwindigkeitskontrolle in Lützow

Wismar (ots) - Bereits am Freitagabend, 22. Januar 2021, führten Beamte des Polizeireviers Gadebusch auf der B 104 in Lützow Geschwindigkeitskontrollen durch.



In der Zeit von 20:15 Uhr bis 22:45 Uhr maßen die eingesetzten Beamten 53 Fahrzeuge, von denen 15 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten.



Der schnellste Fahrzeugführer wurde mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h gemessen und muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro, einem Monat Fahrverbot und 2 Punkten in Flensburg rechnen.



Den anderen 14 Fahrzeugführern wurden Verwarngelder zwischen 25 und 35 Euro ausgesprochen.



Bei der davor durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle im Zeitraum von 19:00 bis 20:00 Uhr in der Wittenburger Straße in Lützow wurden vier Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Hier betrug bei erlaubten 50 km/h die höchstgefahrene Geschwindigkeit 70 km/h.



