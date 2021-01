POL-LWL: Polizei stoppte Autofahrer wegen erheblicher Geschwindigkeitsübertretung

Raduhn (ots) - Nach einem erheblichen Geschwindigkeitsverstoß hat eine Videowagenbesatzung der Polizei am Samstag einen Autofahrer auf der Landesstraße 09 zwischen Raduhn und Parchim gestoppt. Bei zulässigen 100 km/h hatte die Polizei beim vorausfahrenden BMW eine Geschwindigkeit von 162 km/h gemessen. Der 44-jährige deutsche Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Punkten und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.



