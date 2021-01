POL-LWL: Zwei Minibagger gestohlen

Dabel (ots) - Nahe Dabel sind zwischen Donnerstag und Freitag zwei Minibagger gestohlen worden. Der Gesamtwert der beiden Arbeitsmaschinen soll sich auf ca. 60.000 Euro belaufen. Die zu einer Baustelle gehörenden Bagger wurden nahe einer Stallanlage zwischen Borkow und Gägelow von unbekannten Tätern entwendet. Der Vorfall wurde der Polizei am Montagmorgen mitgeteilt. Ob die Bagger auf Transportfahrzeuge verladen oder aus eigener Kraft vom Tatort wegbewegt wurden, ist derzeit noch unklar. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/43270) bittet um Hinweise zum Verbleib der beiden gelben Minibagger der Marke JCB.



