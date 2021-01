POL-HRO: Motorradbesitzer stellt Tatverdächtigen

Rostock (ots) - Ein Tatverdächtiger versuchte am Samstag in der Rostocker Stadtmitte, ein parkendes Motorrad zu entwenden. Der Besitzer ertappte ihn dabei, als er zufällig aus dem Fenster schaute.



Der deutsche Geschädigte konnte gegen 13:40 Uhr von seinem Küchenfenster aus beobachten, wie sich ein unbekannter Mann auf sein Motorad setzte und den Fahrzeugständer einklappte. Anschließend rollte er mit dem Motorrad hin und her. Der Geschädigte forderte den Tatverdächtigen auf, dies zu unterlassen. Daraufhin flüchtete der 37-jährige Tatverdächtige polnischer Herkunft. Der Geschädigte verfolgte den Mann. Als er den Tatverdächtigen eine Straße weiter anhalten konnte, wurde er von ihm bedroht.



Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls sowie Bedrohung auf. Bei der Identitätsfeststellung durch die Einsatzkräfte stellte sich zudem heraus, dass der Betroffene gegen die Corona-Maßnahmen verstieß und widerrechtlich nach Mecklenburg-Vorpommern eingereist war. Ihm wurde aus diesem Grund auferlegt, das Land umgehend wieder zu verlassen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell