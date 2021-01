POL-HRO: Fahrzeuge im Rostocker Nordwesten besprüht - Tatverdächtiger ermittelt

Rostock (ots) - Einen Ermittlungserfolg kann die Kriminalpolizeiinspektion Rostock im Zusammenhang mit einem Fall aus September 2020 mitteilen.



In der Nacht vom 23.09.2020 zum 24.09.2020 wurden insgesamt elf Fahrzeuge mit silberner Farbe mit Schriftzügen und Zeichen, darunter auch verfassungswidrige Symbole, besprüht (vgl. PM des PP Rostock vom 24.09.2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4715878).



Auf Grund von Zeugenhinweisen und den daraus resultierenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen (wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung) ist es den Beamten nunmehr gelungen, einen 15-jährigen Deutschen als Tatverdächtigen zu ermitteln. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde bei dem jungen Rostocker die Spraydose zur hiesigen Sachbeschädigung an den Fahrzeugen aufgefunden und beschlagnahmt.



Zur weiteren Entscheidung wurde das Verfahren an die Staatsanwaltschaft Rostock übergeben.



