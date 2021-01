POL-LWL: Autofahrerin bei Wildunfall verletzt

Kummer (ots) - Bei einem Wildunfall auf der B5 nahe Kummer hat sich eine 36-jährige Autofahrerin am Sonntagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Ihr Auto war mit einem Wildschwein zusammengeprallt, das plötzlich über die Fahrbahn lief. Dabei wurde das Auto der Frau erheblich beschädigt. Es musste abgeschleppt werden. Das Wildschwein verendete am Unfallort. Die deutsche Autofahrerin erlitt eine Beinverletzung sowie einen Schock. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



