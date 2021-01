POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung- Polizei sucht weiterhin nach vermisster Frau aus Stralsund

PHR Stralsund (ots) -



Die Polizei sucht weiterhin nach der 87-jährigen Frau Weinert aus dem

Pflegeheim Sundhaus in Stralsund/ Andershof. Die Frau wird seit dem

24.01.2021,17:00 Uhr vermisst und konnte trotz umfangreicher

Suchmaßnahmen bisher nicht aufgefunden werden.



Frau Gerdrud Weinert ist 160 cm groß, von korpulenter Gestalt und hat

halblanges graues Haar. Sie ist bekleidet mit einem blauen Anorak mit

Fellkapuze und trägt eine dunkelgraue Hose. Frau Weinert hat sich zu

Fuß mit einer Unterarmgehhilfe in unbekannte Richtung entfernt.



Seit Bekanntwerden des Sachverhaltes bei der Polizei (24.01.21, 21:45

Uhr) haben Polizeikräfte u.a. mit einem Fährtensuchhund der Polizei

großräumig im Bereich Andershof nach der Vermissten gesucht.

Zusätzliche Suchkräfte der Berufsfeuerwehr Stralsund mit einer Drohne

mit Wärmebildfunktion, die Rettungshundestaffel des Nordverbundes mit

sechs Einsatzkräften, einem Flächensuchhund sowie zwei

Mantrailerhunden kamen mehrere Stunden zum Einsatz.

Hinweise auf die gesuchte Person konnten jedoch trotz der intensiven

Bemühungen zunächst nicht erlangt werden.



Wer hat die vermisste ältere Dame mit ihrer Unterarmgehhilfe seit

ihrem Verschwinden gesehen? Wer kann weitere Angaben zu ihrem

Aufenthaltsort machen?



Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Stralsund unter Tel. 03831

2890600, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle

entgegen.







